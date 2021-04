Fire bankers hemmelige aftaler begrænsede konkurrencen på marked for pensionsfonde, siger Margrethe Vestager.

Bankerne Crédit Agricole, Bank of America Merrill Lynch og Credit Suisse idømmes EU-bøder for over 200 millioner kroner i en kartelsag om handel med værdipapirer.

Det skriver EU-Kommissionen, som håndhæver unionens konkurrenceregler, i en pressemeddelelse onsdag.

Deutsche Bank, som også deltog i den ulovlige virksomhed, slipper for bødestraf. Det skyldes, at den tyske bank afslørede kartellet.

EU-Kommissionen enten nedsætter eller ophæver en bøde for deltagere i karteller, hvis de afslører kartellet, eller hvis de bidrager til opklaringen af en sag.

- Beslutningen i dag sender en klar besked om, at EU-Kommissionen ikke vil tolerere nogen form for hemmelig praksis, siger konkurrencekommissær Margrethe Vestager i en skriftlig meddelelse.

Værdipapirhandlere i de fire banker udvekslede følsomme oplysninger og koordinerede priser.

Dermed var de ifølge Vestager med til at "begrænse konkurrencen" på et marked, hvor blandt andet "pensionsfonde regelmæssigt køber og sælger obligationer på vegne af deres investorer og pensionister".

Samlet er bøderne på 28,5 millioner euro. Det er 212 millioner danske kroner.

Bank of America Merrill Lynch og Credit Suisse skal begge af med omkring 12 millioner euro. Crédit Agricole skal betale knap 4 millioner euro.

De fire banker var del af et kartel på det sekundære marked for handel med værdipapirer. Det sekundære marked er der, hvor værdipapirer købes og sælges, efter at de er blevet købt første gang af udstederen.

Det sekundære marked kan også betegnes som det almindelige aktiemarked.

De fire banker havde ansatte, som deltog i kartellet i en gruppe, der handler med obligationer i EU udstedt i amerikanske dollar.

De arbejdede i forskellige banker. Men de kendte hinanden privat. De kommunikerede ifølge EU-Kommissionen på tværs, mens de handlede for deres kunder. Dermed skadede de konkurrencen.

Det gjorde de over en periode på fem år.

/ritzau/