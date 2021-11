Det er ikke så meget det, at Petter Stordalen har fået en ny hund.

Det er mere, hvad han har valgt at gøre med Öbbe – den aldrende hund, den norske milliardær har haft i mange år – der har fået folk til at reagere.

For ifølge Dagbladet er kritikken mod rigmanden stukket så meget af, at Petter Stordalen igen har fjernet et opslag på Instagram, hvor han fortæller om beslutningen.

Her lød det forleden: »Efter mange fantastiske år er tiden også kommet for Öbbe til at gå på pension.«

Petter Stordalen beskrev videre, hvordan schæferhunden skulle tilbage til den kennel, hvor den i sin tid blev født. Og hvor han fik den fra.

Mens opslaget altså er blevet slettet på Instagram, ligger det stadig på Facebook, og også her er kommentarfeltet rødglødende over, hvad der skal ske. Her følger nogle reaktioner fra kommentarfeltet:

»Du sætter hunden væk, fordi den er gammel. Sikke et røvhul du er.«

»Hvis man får sig en hund er det for hele livet.«

»Er det en joke? Fjerner du hunden, når den bliver gammel og bytter den ud med en yngre? Det er jo nu, at den virkelig trænger til sin ejers kærlighed, opmærksomhed og omtanke. Den har ikke brug for forvirring, sorg og savn i sine sidste leveår.«

»Jeg har ikke det store kendskab til hunde, men kan mærke et stik i hjertet. Kan man bare pensionere en hund og erstatte den med en yngre udgave, fordi det passer bedre?«

»Nej og atter nej. Det er ikke godt, Petter. Nu er jeg blevet decideret skuffet over dig? En hund, som har været sammen med dig i hele sit liv, fortjener også at have sine sidste dage sammen med dem, han er glad for. Det er dårligt gjort.«

Dagbladet skriver, at hunden Öbbe boede tre år på kennelen Kunstmarken, inden Petter Stordalen overtog den. Det er her, at den nu skal leve sine sidste år.

Det er i øvrigt også herfra, at den norske rigmand, der har været involveret i flere hoteller i København, har fået sin nye hund. Den toårige schæferhund Tage.

I en skriftlig kommentar til Dagbladet fortæller forretningsmanden følgende om at skille sig af med »en fantastisk følgesvend«:

»Selv om det er med tungt hjerte, at jeg skilles fra så god en ven, er jeg helt overbevist om, at det er det bedste for Öbbe, og det er hans behov og livskvalitet, der har været min prioritet.«

Her ses Petter Stordalen med sin nye hund, Tage: