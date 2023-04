Lyt til artiklen

Det er en af verdens mest populære krydstogdestinationer.

Men begejstringen omkring det er ikke ligefrem at spore i Barcelona.

»Man går rundt i byen, og pludselig dukker der bare en masse mennesker op på samme gade. De spiser ikke noget, og de har ikke nogen økonomisk indvirkning. De vandrer bare i fire eller fem timer og forlader så byen igen,« fortæller Janez Sanz, der er Barcelonas viceborgmester og rådmand over økologi, urbanisme og mobilitet, til The Guardian.

Længe har både rådmænd og borgere kæmpet for at bremse antallet af turister, der ankommer til byen netop fra krydstogtskibene.

»Denne form for turisme er som en plage af græshopper. De fortærer det offentlige rum og forsvinder så,« har det tidligere byrådsmedlem Gala Pin blandt andet udtalt.

I forvejen kæmper storbyen nemlig med den værste tørke i årtier, hvilket har ført til vandrestriktioner og en kamp for at fjerne op til 1,5 ton fisk om dagen fra et reservoir.

»Det er fuldstændig uforståeligt, at vi lider vores tørreste år i 100 år, men forventer flere krydstogtspassagerer end nogensinde,« lyder det fra viceborgmesteren.

Sidste mandag ankom fem krydstogtskibe, og fredag ventes endnu otte. Nu foreslår byen, at krydstogtskibsankomsterne begrænses til 200.000 passager om måneden. Ellers maksimalt tre skibe om dagen.

Og indtil det sker, vil indbyggerne blive tvunget til at kæmpe om pladsen i byen med omkring 25.000 dagsturister, lyder det fra Janet Sanz.