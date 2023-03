Lyt til artiklen

Gravpladser er en mangelvare i Vancouver og omegn.

Den canadiske storby ligger klemt inde mellem vand og bjerge, og det har drevet prisen op på gravpladser.

Senest er en plads på en kirkegård i Burnaby, der ligger øst for Vancouver, blevet solgt for 54.000 dollar (cirka 374.000 kroner), skriver CTV News. Her er så også plads til to kister og to urner.

Arkitekten Bill Pechet, der designer kirkegårde og gravsteder, fortæller til CTV News, at efterspørgslen efter gravpladser er stigende.

Et tågedækket Vancouver set fra Cypress Mountain. Foto: ANDY CLARK/Reuters/Scanpix Vis mere Et tågedækket Vancouver set fra Cypress Mountain. Foto: ANDY CLARK/Reuters/Scanpix

»Med vores begrænsede landområde er det uundgåeligt, at vi kommer til at støde på disse prisstigninger,« siger han.

»Ligesom vi har en boligkrise for de levende, støder vi også på en boligkrise for dem, der ønsker at blive begravet,« siger Bill Pechet til CBC News.

»Af en eller anden planlægningsgrund har Metro Vancouver-området betydeligt mindre kirkegårdsplads end de fleste andre områder,« siger Glen Hodges, der er leder af kirkegården Mountain View Cemetery, til CBC News. Mountain View Cemetery er den eneste kirkegård i selve Vancouver.

»Hvorfor er et mysterium.«

Vancouver og omegn ligger i den canadiske provins British Columbia. Der bor omkring 2,8 millioner mennesker i Metro Vancouver-området.

I provinsen køber man retten til at blive begravet på en gravplads. Man har pladsen, så længe man ønsker, medmindre pladsen har stået tom i mere end 50 år og rettighedshaveren er mere end 90 år gammel. I så fald kan kirkegården forsøge at få pladsen tilbage.

Nogle kirkegårde tillader, at man kan videresælge retten til en gravplads, og det har skabt grobund for, at gravpladserne skal videresælges til kæmpebeløb, skriver CBC News.

I 2019 ændrede Vancouver en række regler for at spare plads på byens eneste kirkegård. Gravsteder på Mountain View Cemetery må blandt andet nu deles af flere familier.