Folk, der har været i Rom, har garanteret set det: Turister bliver i en hestevogn trukket rundt til byens vigtigste seværdigheder.

Dette syn kan snart være forbi. Det sker, efter en hest torsdag kollapsede på Via dei Condotti, der er en af de centrale gader i Rom, hvor mange turister kommer for at shoppe.

Det mest chokerende ved episoden var, at chaufføren valgte at køre videre, da hesten var tilbage på hovene, selvom mange mennesker bad ham om at få dyret til en dyrlæge.

Det har fået aktivistgruppen Alleanza Popolare Ecologista til at kritisere muligheden for at blive transporteret rundt i Rom af heste. Det skriver The Guardian.

Talsmanden for gruppen, Rinaldo Sidoli, siger, at det ikke kan passe, at hestene skal trække en vogn på 800 kilo mod deres vilje i tæt trafik og på glatte fortove.

Problematikken omkring hestene har ellers været på den politiske dagsorden længe - faktisk helt tilbage fra 2016, hvor Roms nuværende leder, Virginia Raggi, førte valgkamp.

Her sagde hun, at hun ville være 'dyrenes beskytter', men hvad angår hestevognene, har intet ændret sig de seneste tre år.

Det er til trods for, at det bestemt ikke er første gang, at en hest får det dårligt under en tur i Rom. I 2008 døde en hest, fordi den blev påkørt af en bil, mens en anden også døde bare 18 måneder senere.

Selvom det er mere end 10 år siden, at en hest mistede livet i Roms gader, så har ingen sat en stopper for det endnu. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Selvom det er mere end 10 år siden, at en hest mistede livet i Roms gader, så har ingen sat en stopper for det endnu. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Det nationale agentur for dyrebeskyttelse i Italien, ENPA, har ligeledes været ude i offentligheden og kritisere episoden, mens de beder politikkerne om at stå ved deres løfter.

Det er en lukrativ forretning at få heste til at trække turister rundt i Rom. En tur kan koste op til 2.700 kroner.

Der findes 32 mennesker i Rom, der har licens til at køre hestene gennem byens gader.

Når en hest trækker turister rundt, kalder man det for 'botticelle'.