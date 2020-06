Det går stærkt i Brasilien. Alt for stærkt.

Onsdag slog landets største by Sao Paulo rekord med 340 døde på én dag, og det har nu fået byens største kirkegård - Vila Formosa - til at bruge ganske utraditionelle metoder.

Pladsmangel har nemlig fået kirkegården til at spørge sig selv:

Kan vi ikke grave gamle lig op for at gøre plads til nye?

Og det har de så gjort.

Den uortodokse plan indebærer helt konkret, at man vil grave knoglerne op fra mennesker, der har været døde i minimum tre år, putte dem i numererede poser og opbevare dem i metalcontainere.

Sådan skriver Washington Post.

Det mest paradoksale er dog, at man i torsdags faktisk åbnede Sao Paulo op i den forstand, at blandt andet shoppingcentre og handelsgader igen kunne benyttes.

Genåbninger har man også set i alt fra Danmark til Italien, men i de tilfælde er det blevet gjort, når kurven er vendt og smittetrykket har lagt sig.

Men med en dødsrekord i onsdags kan man altså ikke just sige, at coronavirussen er under kontrol i Sao Paulo og resten af landet.

Og det bekymrer Adenilson Costa, der fredag gravede gamle knogler op på Vila Formosa.

»Med den her åbning af shoppingcentre og butikker er vi blevet endnu mere bekymrede. Vi er ikke midt på kurven, vi er på toppen af den, og folk er ikke opmærksomme. Det her er ikke ovre. Lige nu er det et bekymrende øjeblik, og der er stadig folk derude,« siger Adenilson Costa til Washington Post.

Bare i april begravede man 1.654 mennesker på Vila Formosa, og selvom der ikke er tal for maj og juni, mener de fleste, at tallet er meget højere der.

Brasilien overtog forleden andenpladsen over flest døde af coronavirus på verdensplan med 41.828, ligesom de med 828.810 er nummer to på listen med flest smittetilfælde.

Og hvorfor er det så tilfældet?

Mange skyder især skylden på landets præsident - Jair Bolsonaro - der siden dag ét har været skeptisk omkring coronavirussens alvorlighed og i store træk har ageret, som det passer ham.

Det er blandt andet kommet til udtryk ved, at præsidenten har deltaget i demonstrationer mod corona-restriktioner, kaldt virussen en »lille influenza« og givet highfives til masser af brasilianere.