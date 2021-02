Rekordmange briter blev vaccineret i weekenden, mens alle ældre på plejehjem har fået buddet om coronavaccine.

Præcis 598.389 briter fik lørdag det første stik mod coronavirus, hvilket er det højeste antal på en enkelt dag, siden Storbritanniens vaccinationsprogram blev skudt i gang.

Det viser tal fra landets sundhedsministerium ifølge BBC.

I alt har 8,97 millioner briter svarende til omkring 13 procent af befolkningen nu fået deres første af to stik, mens 491.053 personer - cirka 0,7 procent af befolkningen - er blevet færdigvaccinerede.

I Danmark har 3,2 procent fået første stik, mens 1,24 procent har fået begge.

Sundhedsminister Matt Hancock siger ifølge BBC, at han er henrykt over farten på det britiske vaccineprogram.

Han tilføjer, at hver vaccine "bringer os et skridt tættere på normalitet".

Ministeren oplyser søndag i en video på Twitter, at tallene betyder, at tre fjerdedele af alle mellem 75 og 79 år nu har fået mindst et stik, mens det samme gælder for mere end 80 procent af folk i alderen fra 80 år og opefter.

Mandag forventes det britiske sundhedsvæsen, NHS, at nå endnu en vigtig milepæl ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her vil alle beboere på Storbritanniens plejehjem for ældre have fået tilbudt en vaccine mod covid-19.

Premierminister Boris Johnson siger ifølge Reuters, at det er "en afgørende milepæl i vores kamp for at få vaccineret de mest skrøbelige mod denne dødelige sygdom".

Storbritannien var et af de første lande i verden til at begynde at vaccinere mod coronavirus.

/ritzau/