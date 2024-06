Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, beklager nu, at han forlod en mindehøjtidelighed.

Sunak var torsdag i Normandiet for at deltage i 80-års markeringen for den såkaldte D-dag, som udspillede sig i under Anden Verdenskrig i 1944.

Han fortryder nu, at han valgte at rejse hjem til Storbritannien allerede efter den britiske del af mindehøjtideligheden var overstået.

»Ved nærmere eftertanke var det en fejl ikke at blive længere tid i Frankrig – og jeg beklager«, skriver han i et tweet fredag.

The 80th anniversary of D-Day has been a profound moment to honour the brave men and women who put their lives on the line to protect our values, our freedom and our democracy.



This anniversary should be about those who made the ultimate sacrifice for our country. The last thing… — Rishi Sunak (@RishiSunak) June 7, 2024

På D-dag gik de allierede tropper i land i det nazibesatte Frankrig, hvor de endte med at besejre Nazityskland.

Dagen blev markeret torsdag med såvel krigsveteraner og en lang række vestlige statsledere.

Statsminister Mette Frederiksen og Kong Frederik deltog også ved begivenheden og holdt begge taler.

Kong Frederik valgte blandt andet at hylde danske søfolk.