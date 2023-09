Et krav på 6,6 milliarder var mere end nok til at bægeret flød over.

Birmingham - Storbritanniens næststørste by - erklærede sig tirsdag konkurs og lukkede ned for alle ikke-nødvendige udgifter, efter at være blevet påbudt et ligelønskrav på i alt 6,6 milliarder danske kroner.

Det skriver CNN.

Birmingham City Council, der er byråd for over en million mennesker, indgav tirsdag en §114-meddelelse, der stoppede alle udgifter undtagen til væsentlige tjenester, såsom politi og sundhedsvæsnet.

Underskuddet opstod som sagt på grund af vanskeligheder med at betale op mod 6,6 milliarder i ligelønskrav, siger meddelelsesrapporten.

Byen forventer nu at have et underskud på 760 millioner for regnskabsåret 2023-24.

Sharon Thompson, viceleder af byrådet, fortalte rådsmedlemmerne tirsdag, at byen står over for »langvarige problemer, herunder rådets historiske bekymringer om ligelønsansvar,« ifølge det britiske nyhedsbureau PA Media.

Thompson skød også delvis skylden på Storbritanniens regerende konservative parti og sagde, at Birmingham »havde fået frataget en finansiering på i alt 8,7 milliarder i løbet af de seneste regeringers tid.«

Hvordan det kommer til at påvirke byen, vides endnu ikke. Det vides heller ikke endnu, om regeringen vil hjælpe.

Den multikulturelle by er den største i det centrale England.