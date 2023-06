I Storbritannien indkalder regeringen sit beredskabsudvalg - COBRA - til møde for at diskutere situationen i Rusland.

Det rapporterer BBC.

Det sker, efter at Jevgenij Prigozjin og Wagner-gruppen fredag og lørdag har indledt det, der betegnes som et væbnet oprør mod styret i Kreml.

Ruslands præsident Vladimir Putin gik lørdag morgen på tv for at tale til det russiske folk, og her erklærede præsidenten, at der var tale om forræderi.

Lige nu kontrollerer Prigozjin og Wagner-gruppen den sydlige storby Rostov-ved-Don, og der meldes desuden om kampe omkring Voronezj, som ligger nordpå - og markant tættere på Moskva.

Storbritanniens premierminister Rishi Sunak ventes senere lørdag at tale med andre internationale allierede om den dramatiske udvikling.

Over for BBC sagde Rishi Sunak tidligere lørdag, at Storbritannien opfordrer 'alle parter til at vise ansvarlighed og beskytte civile liv'.