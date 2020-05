Han har fået flere end 125.000 fødselsdagskort. For 30. april fyldte han 100 år. Storbritanniens helt, den tidligere kaptajn i hæren under Anden Verdenskrig Tom Moore.

Han har været en inspiration for mange borgere over hele verden, da han indsamlede mere end 29 millioner pund (næsten 250 mio. danske kroner) til det britiske sundhedsvæsen NHS. Han gjorde det ved at gå en tur i sin have - 100 gange.

De mange hilsener til hans fødselsdag kommer blandt andet fra prins William og hans kone, prinsesse Kate, og kaptajnen på det engelske fodboldlandshold, Harry Kane. De er alle blevet sendt til den skole, som Tom Moores barnebarn går på. Der skriver Sky News.

Den 16-årige Benjie Ingram-Moore har fået hjælp af skolen til at åbne alle kortene: »Alene antallet af kort er forbavsende. Så mange af kortene er virkelig kunstfærdige, for unge mennesker har virkeligt brugt tid på at vise deres kunstneriske talent, og de har også skrevet en personlig besked,« siger han.

Der var sat mange fødselsdagshilsener op rundt om i byen. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Der var sat mange fødselsdagshilsener op rundt om i byen. Foto: PAUL CHILDS

»Det betyder rigtigt meget for min bedstefar, ligesom det betyder meget for os som hans familie. Vi er utroligt stolte af, hvordan hele nationen har taget ham til sig.«

Tom Moore havde oprindeligt planlagt at fejre sin fødselsdag ved en stor familiefest. Men coronavirussen har ødelagt den plan.

Hans barnebarn siger imidlertid, at sværmen af kort har været overvældende for hans bedstefar, så det gør ikke noget, at festen er blevet aflyst.

Der var 140 mennesker samlet for at åbne de mange kort, der blev stillet op i den store hal på skolen. De brugte 1.750 mandetimer på arbejdet.

Også den offentlige sygesikring NHS, som Tom Moore havde indsamlet næsten 250 mio. danske kroner til, var også til stede med en fødselsdagshilsen. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Også den offentlige sygesikring NHS, som Tom Moore havde indsamlet næsten 250 mio. danske kroner til, var også til stede med en fødselsdagshilsen. Foto: PAUL CHILDS

Og så bliver alle breve, der bliver sendt i denne uge i Storbritannien, udstyret med et specielt frimærke. På det står: 'Tillykke med de 100 år, kaptajn Thomas Moore, NHS-indsamlingshelt, 30. april 2020.'

To fly fra Anden Verdenskrig fløj over Tom Moores hjem på hans fødselsdag. Flyene er en Hurricane og en Spitfire. Foto: PAUL CHILDS Vis mere To fly fra Anden Verdenskrig fløj over Tom Moores hjem på hans fødselsdag. Flyene er en Hurricane og en Spitfire. Foto: PAUL CHILDS