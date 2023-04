Lyt til artiklen

Det er kun tre år siden, at det senest blev solgt for et svimlende beløb.

Nu er det igen til salg: Storbritanniens dyreste hus.

Adressen er Rutland Gate 2-8A – og udbudsprisen ligger ifølge The Guardian i denne omgang på 200 millioner pund, svarende til 1,7 milliarder danske kroner.

Og det er faktisk mindre end i maj 2020, hvor boligmagnaten Hui Ka Yan måtte betale en pris, der lå lige under 100 millioner kroner højere.

Men den kinesiske milliardær mangler likvider.

For Hui Ka Yan har i de senere år været i store økonomiske problemer, ikke mindst på grund af sit ejerskab af det dybt forgældede ejendomsselskab Evergrande, der har trukket negative overskrifter over hele verden.

For rigmanden personligt har det betydet, at formuen er mindsket betragteligt, og han er ikke længere at finde blandt verdens absolut rigeste.

I 2017 havde han eksempelvis 290 milliarder kroner på bankkontoen, nu er der er kun 'sølle' 20 milliarder kroner tilbage.

Tilbage til Rutland Gate 2-8A.

Der har ikke boet nogen i huset i mere end et årti. Foto: LEON NEAL Vis mere Der har ikke boet nogen i huset i mere end et årti. Foto: LEON NEAL

For prisen taget i betragtning skulle man tro, at en fremtidig køber erhverver sig en toplækker, indflytningsklar bolig.

Det er ikke tilfældet.

Ifølge The Guardian fremstår Rutland Gate 2-8A nedslidt og utidigt. Ikke mindst efter at have stået tomt i mere end et årti. Efter at den forrige ejer, Sultan bin Abdulaziz, døde i 2011.

Og Hui Ka Yan har aldrig gjort noget som helst ved huset, efter at han købte det af det saudiarabiske kongehus.

Der ligger dog allerede nøje planer (og godkendte tilladelser) for adressen, hvilket sandsynligvis vil omfatte en næsten total nedrivning og genopbygning til et samlet areal på 5.760 kvadratmeter.

Måske det bliver en ny saudiarabisk ejer, der fører det ud i livet. I hvert fald skriver The Guardian, at den berygtede kronprins Mohammed bin Salman skulle være endog meget interesseret.