Sociale medier i Storbritannien skal straffes, hvis de ikke sørger for en ordentlig tone på platformene.

Sociale medier skal kunne straffes med bøder i millionklassen, hvis de ikke formår at holde hadefulde og racistiske beskeder væk fra deres platforme.

Det fremgår af et nyt lovforslag fra den britiske regering, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Det er på tide, at teknologifirmaerne bliver holdt ansvarlige, og at det britiske folk bliver beskyttet mod den slags, siger indenrigsminister Priti Patel.

Loven sigter også mod at styrke ytringsfriheden og sikre, at politisk debat og journalistisk indhold bliver beskyttet, lyder det fra regeringen.

Sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter er blevet kritiseret for at gøre for lidt i forhold til at sikre en ordentlig tone blandt deres millioner af brugere.

Men det kan komme til at koste dem dyrt i Storbritannien fremover, hvis de ikke får fjernet hadefulde opslag.

Ifølge lovforslaget skal sociale medier kunne straffes med bøder på op til ti procent af deres omsætning. Dog maksimalt 18 millioner pund. Det svarer til næsten 156 millioner kroner.

Der vil også været et krav om at fjerne og begrænse spredning af terrormateriale og opslag om selvmord og seksuelt misbrug af børn, som de sociale medier skal indberette til myndighederne, skriver Reuters.

For nylig valgte samtlige engelske fodboldklubber at boykotte sociale medier midlertidigt. Det skete i et forsøg på at tvinge dem til at skride ind over for racistiske indlæg.

Herhjemme udløste det i marts reaktioner fra politikere på Christiansborg, da det i tv-programmet "X Factor" kom frem, at både deltagere og dommere modtog mange hadefulde beskeder på sociale medier.

- Det har taget overhånd. Det er kammet over, den måde vi diskuterer med hinanden på på sociale medier i Danmark. Det er taget til og har vokset gevaldigt frem i den seneste tid, sagde statsminister Mette Frederiksen (S).

