I Storbritannien opfordres 1,5 millioner af de mest sårbare borgere til at blive hjemme de næste 12 uger. Det er for at beskytte dem mod coronavirus.

Sådan lyder det på et pressemøde søndag, hvor blandt andet den britiske premierminister, Boris Johnson, deltager.

Det skriver Reuters.

- I dag er vi nødt til gå skridtet videre og beskytte de mest sårbare mennesker, siger indenrigsminister Robert Jenrick på pressemødet i følge Reuters.

De britiske sundhedsmyndigheder vil i de kommende dage tage kontakt til de berørte borgere.

Samtidig advarer Boris Johnson det britiske folk, om at strengere foranstaltninger kan tages i brug, hvis ikke folk holder afstand til hinanden.

Han fortæller også, at landet skal have fat på mange flere respiratorer til patienter, der kommer til at være i kritisk tilstand.

/ritzau/