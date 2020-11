To nye laboratorier i Storbritannien skal mere end fordoble antallet af daglige coronatest fra næste år.

Storbritannien åbner to nye laboratorier i begyndelsen af 2021, der vil mere end fordoble landets testkapacitet.

Det oplyser den britiske regering.

De store laboratorier vil øge den daglige testkapacitet med 600.000, når den er på fuld kapacitet. Det ene center vil ligge i Leamington Spa i det centrale England, mens det andet skal ligge i Skotland.

- Vi gik ikke ind i den her krise med en markant testindustri, men vi har opbygget det, og disse to megalaboratorier er endnu et skridt på vejen, siger den britiske sundhedsminister, Matt Hancock.

Storbritannien har i forvejen øget sin daglige testkapacitet markant. I slutningen af april testede Storbritannien 100.000 om dagen, mens man i oktober dagligt testede en halv million.

Ud over at teste for coronavirus skal laboratorierne også bruges til at stille diagnoser for kritiske sygdomme såsom kræft og hjerte-kar-sygdomme.

Premierminister Boris Johnson lovede tidligere på året et system i verdensklasse til at spore og teste for coronavirusset. Dette blev dog talt ned af regeringens videnskabelige rådgivere, der mente, at systemet ville have minimal effekt.

Siden pandemiens begyndelse har Storbritannien registreret 1,3 millioner tilfælde af coronavirus, mens 52.000 dødsfald relaterer sig til virussygdommen.

I starten af november indførte den britiske regering en nedlukning i England, der vil vare frem til 2. december.

Nedlukningen indebærer, at barer, caféer og restauranter ikke må servere mad og drikke for gæster, men spisesteder gerne må sælge takeawaymad.

Ikke-essentielle butikker holder også lukket. Borgere skal som udgangspunkt blive hjemme og må med visse undtagelser ikke få besøg af personer, der ikke bor i samme hjem.

/ritzau/Reuters