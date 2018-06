Mellem 35 og 39 milliarder pund er Storbritannien gået med til at skulle betale for at forlade EU.

London. Det bliver langt dyrere for Storbritannien at forlade EU end hidtil estimeret.

Ifølge et parlamentsudvalg, der har til opgave at holde øje med de offentlige budgetter, har den britiske regering regnet mindst ti milliarder pund forkert. Det svarer til 84,5 milliarder kroner.

Forhandlere i London og Bruxelles blev i december sidste år enige om, at Storbritannien skal betale en "skilsmisseregning" på mellem 35 og 39 milliarder pund, svarende til 295-330 milliarder kroner, over de næste årtier.

Storbritannien udtræder efter planen af EU 29. marts 2019. De nærmere detaljer er endnu ikke på plads.

/ritzau/Reuters