På baggrund af anonyme kilder skriver amerikanske medier, at nedstyrtet fly i Iran blev skudt ned.

Den britiske regering er ved at undersøge "meget bekymrende" meldinger om, at et fly med 176 passagerer, der onsdag styrtede ned i Iran, blev skudt ned.

Det siger en talsmand for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, torsdag ifølge det britiske medie Sky News.

Det amerikanske nyhedsmagasin Newsweek skriver på baggrund af interviews med tre anonyme kilder, at flyet blev skudt ned af Iran - formentlig ved en fejl. Magasinets historie er ikke officielt bekræftet.

Den ene kilde er fra det amerikanske forsvarsministerium, en anden er en højtstående amerikansk efterretningskilde, og den tredje er en irakisk sikkerhedskilde.

Også CBS News melder om en nedskydning. Ifølge mediet er flere unavngivne amerikanske embedsmænd overbeviste om, at Iran skød flyet ned.

