Vladimir Putin har udnævnt en berygtet general til at stå i spidsen for sin 'særlige militæraktion' i Ukraine.

Det viser, hvor presset Putin og russerne er lige nu.

Sådan lyder det i hvert fald fra det britiske forsvarsministerium.

I sin seneste efterretningsrapport skriver briterne, at udnævnelsen af 60-årige Alexander Dvornikov til ny øverstkommanderende er et forsøg på at centralisere styringen af krigsindsatsen i Ukraine.

»En manglende evne til at skabe sammenhæng i og koordinere den militære aktivitet har hæmmet Ruslands invasion indtil nu,« skriver det britiske forsvarsministerium.

Udnævnelsen af Dvornikov er dårligt nyt – for de civile ukrainere.

Det mener i hvert fald den pensionerede admiral James Stavridis.

For Dvornikov, der tidligere har ledet de russiske styrker i Syrien, har nemlig et særdeles brutalt ry. Den russiske general går ifølge Stavridis under tilnavnet 'Slagteren af Syrien' – netop på grund af, at han er berygtet for sin grusomhed over for civile:

»Han er en skurk indkaldt af Vladimir Putin til at lægge byer som Aleppo i Syrien ned. Han har brugt terrorisme-redskaber gennem den periode, inklusive at arbejde med de syriske styrker, torturcentre, systematisk voldtægt og nervestoffer,« siger James Stavridis til Sky News og fortsætter:

»Han er den værste af de værste.«

Udnævnelsen af Dvornikov viser ifølge det britiske forsvarsministerium også, hvor hård modstand ukrainerne yder i Donbas-området, som nu skulle være Ruslands hovedfokus i krigen.

