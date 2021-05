I august vil der ikke længere være kendte coronavirusvarianter i omløb i Storbritannien, siger vaccinechef.

I løbet af august vil coronavirusset ikke længere cirkulere i Storbritannien.

Sådan lyder den klare vurdering fra den britiske regerings afgående chef for landets vaccineprogram, Clive Dix, fredag.

- På et tidspunkt i løbet af august vil der ikke være coronavirus i omløb i Storbritannien, siger han til The Daily Telegraph ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den afgående vaccinechef siger samtidig, at han forventer, at alle i Storbritannien har fået mindst ét stik inden udgangen af juli.

- På det tidspunkt vil vi sandsynligvis have beskyttet befolkningen mod alle de varianter, vi kender til, siger han.

Clive Dix blev udnævnt til midlertidig vaccinechef i december og meddelte sin afgang i sidste uge.

Storbritannien, der har godt 66 millioner indbyggere, har givet over 51 millioner vaccinedoser og er blandt de lande i verden, som har været hurtigst til at give den første dosis til mindst halvdelen af den voksne befolkning.

Britiske sundhedsmyndigheder meddelte tidligere fredag, at Storbritannien vil tilbyde borgere under 40 år et alternativ til coronavaccinen fra AstraZeneca.

Årsagen er, at vaccinen er forbundet med meget sjældne, men alvorlige blodpropper.

Ifølge britiske sundhedsmyndigheder er risikoen for disse blodpropper højere hos de yngre grupper af befolkningen. Derfor vil de blive tilbudt andre vacciner.

Storbritanniens lægemiddelstyrelse har registreret 242 tilfælde af blodpropper og 49 dødsfald. De tal baserer sig på 28,5 millioner stik med vaccinen.

Ifølge BBC er det blevet estimeret, at vacciner indtil videre har reddet 10.000 liv i landet.

Det britiske udvalg for vaccination og immunisering (JCVI) oplyser ifølge Reuters, at tilbuddet om et alternativ til AstraZeneca-vaccinen skal ses i lyset af det lave niveau af nye smittetilfælde i Storbritannien, ligesom at briterne har adgang til andre vacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Danmark har taget AstraZenecas vaccine helt ud af sit vaccinationsprogram.

/ritzau/