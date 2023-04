Selvom det er meningen, at folk skal være komfortable i offentlig transport, opfører nogle britiske togpassagerer sig lidt for meget som om de er hjemme.

Derfor ser togselskabet Northern Railway sig nu nødsaget til at gå ud og bede sine passagerer om at holde sig fra at se 'indhold, der ikke er passende for en arbejdsplads,' imens de kører med selskabets tog.

Det skriver Yorkshire Evening Post.

Firmaet henviser til, at togene transporterer mennesker af alle aldre, og derfor opfordrer de nu folk til at tænke over, hvad de ser på toget.

Tricia Williams, der er chief operating officer ved selskabet, opfordrer til at folk lader være med at se porno, og holder sig fra upassende vittigheder, imens de er på toget.

Selskabet 'ved godt, at turen hjem er første mulighed i løbet af dagen, for at se indhold, der ikke er passende for en arbejdsplads', men at folk bør vente til de kommer hjem, fortæller hun.

»Det er vigtigt, at folk husker at noget indhold ikke er passende for alle at se eller høre – specielt børn. Derfor, bør man tænke, at hvis noget ikke er passende at se på en arbejdsplads, er det formentlig heller ikke passende for vores stationer eller tog – så vær venlig at vente til i kommer hjem,« siger Tricia Williams til mediet.

Derfor understreger Northern Railway at de opfordrer folk til at vente med 'den slags' til de er hjemme.