Sundhedsembedsmænd mener stadig, at fordelene ved AstraZenecas vaccine opvejer mulig risiko for blodpropper.

De britiske kontrolmyndigheder melder, at de har identificeret 30 tilfælde af sjældne blodpropper efter brug af coronavaccinen fra AstraZeneca.

Det er 25 flere, end hvad myndigheder i Storbritannien tidligere har meldt om.

Kontrolmyndigheden for lægemidler og sundhedsprodukter tilføjer, at der ikke er fundet nogen lignende tilfælde med vaccinen fra BioNTech og Pfizer.

Sundhedsembedsmænd siger, at de stadig mener, at fordelene ved vaccinen opvejer den mulige risiko for blodpropper.

Nogle lande har begrænset brugen af vaccinen fra AstraZeneca, mens andre har genoptaget vaccinationerne, da undersøgelser viser, at blodpropper er yderst sjældne.

I Danmark er AstraZeneca-vaccinen sat foreløbigt på pause indtil 19. april.

Den 18. marts meldte det britiske lægemiddelagentur, at der havde været fem tilfælde af en sjælden hjerneblodprop blandt 11 millioner givne doser.

Torsdag er det tal blevet opjusteret til 22, mens der også er fundet otte tilfælde af andre sjældne blodpropper ud af de i alt 18,1 million doser givet.

/ritzau/Reuters