Onsdag har Storbritannien som det første land i Europa registreret over 50.000 døde med corona.

Storbritannien har onsdag registreret 595 coronarelaterede dødsfald i løbet af det seneste døgn, hvilket bringer landets samlede coronadødstal over 50.000.

Det viser tal fra den britiske regering ifølge nyhedsbureauet AFP.

Storbritannien er dermed det første land i Europa, hvor der er registreret over 50.000 døde blandt smittede med covid-19.

Italien har registreret 42.953 døde borgere med corona, mens Frankrig som det land med tredjeflest dødsfald i Europa har registreret 41.062.

I alt har 50.365 smittede mistet livet i Storbritannien, efter at coronaudbruddet begyndte i marts.

Onsdagens 595 nyligt registrerede dødsfald er det højeste daglige tal i Storbritannien siden 6. maj.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, reagerede onsdag på den tragiske rekord med ordene:

- Vi sørger over alle, der er væk. Vi er ikke ude af skoven endnu, det kræver fortsat, at alle følger retningslinjerne og gør det rigtige for at komme sygdommen til livs, lyder det fra Boris Johnson ifølge AFP.

Ser man på indbyggertallene i forhold til coronarelaterede dødsfald, er Storbritannien ikke det hårdest ramte land i Europa.

Det er Belgien, der samlet har 1181 døde med corona per en millioner indbyggere. Storbritannien er nummer to med 743 coronarelaterede dødsfald per en millioner indbygger.

Til sammenligning er tallet 129 i Danmark ifølge den internationale statistikbank Statista.

Det er desuden ikke kun Storbritannien, der onsdag har sat en kedelig rekord.

Italien har onsdag aften passeret en million smittede borgere, som det fjerde land i Europa.

Med næsten 33.000 registrerede smittede i løbet af det seneste døgn har landet nu samlet konstateret smitte hos 1.028.424 borgere.

Og i Spanien har man onsdag aften passeret 40.000 døde med corona, viser tal fra den spanske regering ifølge AFP.

/ritzau/