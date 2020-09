De britiske myndigheder har det seneste døgn testet flere positive med coronavirus end nogensinde før.

Storbritannien har det seneste døgn registreret det hidtil højeste antal smittede med coronavirus på en dag.

Det viser de britiske myndigheders officielle tal torsdag aften.

I alt er 6634 personer er det seneste døgn testet positive for coronavirus.

Det rekordhøje tal afspejler delvist, at virusset for alvor har fået tag i Storbritannien igen.

Men det er også et udtryk for, at briterne tester langt flere nu end under den første bølge i foråret.

Den britiske regering vurderer, at knap 10.000 mennesker bliver smittet med coronavirus om dagen. Det sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, tidligere torsdag.

Det skal ses i forhold til, at myndighederne vurderede, at omkring 100.000 blev smittet dagligt i foråret.

- Da det var værst, vurderede vi, at over 100.000 blev smittet om dagen, men vi fandt kun omkring 6000 af dem, sagde han i et interview på Sky News.

- Nu vurderer vi, at under 10.000 bliver smittet om dagen. Det er for højt, men det er stadig meget lavere end i foråret.

/ritzau/Reuters