Det samlede dødstal runder 16.000 i Storbritannien, efter at yderligere 596 er bekræftet døde med coronavirus.

I Storbritannien er der registreret 596 dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Det oplyser de britiske sundhedsmyndigheder ifølge Reuters.

Søndagens opjustering er et markant fald i forhold til lørdag, hvor der blev registreret 888 døde.

De 596 dødsfald er samtidig den mindste opjustering af dødstallene siden 6. april.

I alt er der bekræftet 16.060 dødsfald blandt coronapatienter i Storbritannien. Det svarer til omkring 24 dødsfald per 100.000 indbyggere.

Storbritannien er et af de lande, der er hårdest ramt af den globale coronapandemi. I alt 115.317 personer er testet positiv for virusset, heriblandt premierminister Boris Johnson.

Han har været indlagt på en intensiv afdeling, men er blevet udskrevet fra hospitalet igen.

Det britiske sundhedsvæsen står ligesom i mange andre lande over for akut mangel på værnemidler.

Søndag kunne flere britiske medier berette, at en forsendelse med 84 ton værnemidler fra Tyrkiet var forsinket. Forsendelsen, der blandt andet omfatter 400.000 kitler, skulle være ankommet søndag.

Samtidig er premierminister Boris Johnson udsat for hård kritik. Det skyldes rapporter om, at regeringen ved flere lejligheder har undladt at indføre restriktioner, der kunne bremse smittespredningen.

Ifølge Sunday Times har forskere flere gange advaret om epidemiens mulige konsekvenser.

Advarslerne blev ifølge mediet ignoreret i en periode på fem uger i februar og marts. En periode, der kan have været afgørende for, hvor meget virusset har fået lov at sprede sig i befolkningen.

Avisen afslører samtidig, at Boris Johnson ikke var til stede under de fem første krisemøder om coronakrisen i Storbritannien.

/ritzau/