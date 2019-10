Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil lade Nordirland blive del af ny frihandelszone under brexit.

Storbritannien har sendt et nyt brexitforslag til EU. Det vil skabe en frihandelszone på hele øen Irland.

Det viser et brev fra Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, til formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker.

- Denne regering vil have en aftale, som jeg er sikker på, vi alle vil. Hvis vi ikke kan nå frem til en, vil det være en fejl, vi alle er ansvarlige for, skriver Boris Johnson i brevet.

For at løse problemet med den irske ø, hvor der ifølge fredsaftalen fra 1998 ikke må være en fast grænse mellem Irland og Nordirland, foreslår Boris Johnson, at der bliver oprettet en samlet handelszone, der dækker hele øen Irland.

Den skal dække alle varer og indebære, at alle regler i Irland, altså EU-regler, også vil være gældende i Nordirland.

Forslaget siger dog også, at Nordirland ikke vil være en del af EU's toldunion efter en overgangsperiode.

