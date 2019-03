Den britiske hær har akviteret en stab i en atomsikret bunker under det britiske forsvarsministerium, som skal forberede, at landet forlader EU uden en aftale.

Operationen, der kaldes Redfold, begynder mandag, og er den miiltære dimension af Operation Yellowhammer, der er er navnet på de generelle forberedelser til et no deal-scenarie.

Det skriver britiske Sky News og BBC.

Staben råder over 3.500 mand, som har været på standby til at hjælpe regeringen, hvis Storbritannien skulle forlade EU 29. marts uden en aftale.

Sky News can reveal the armed forces have activated a team in a nuclear bunker beneath the Ministry of Defence to step up preparations for a 'no-deal' Brexit — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) March 21, 2019

Miltæret kan hjælpe med at transportere mad, brændstof og andre varer rundt i landet. 200 mand er klar til at køre benzin rundt til tankstationerne om nødvendigt.

Den atomsikre bunker kaldes Pindar og ligger dybt under forsvarsministeriets hovedbygning i Whitehall. Den bruges normalt under krige og nationale nødsituationer.

Meldingen kommer samme dag som Theresa May er til topmøde med EUs øvrige regeringschefer i Bruxelles. Ved ankomsten gentog hun, at hun håber, parlamentet kan enes om en aftae, som Storbritannien kan forlade unionen på en 'ordentlig måde'.

Samtidig er det kommet frem, at EU-landene formentlig ikke vil forlænge brexit-datoen til 30. juni sådan som Storbritannien har ønsket.

Det skyldes at en forlængelse vil betyde, at briterne skal deltage i valget til Europa-Parlamentet.

Landene lægger derfor i stedet op til, at bruddet kan udskydes til den 22. maj. Det fremgår af et udkast til topmødets konklusioner, som Ritzau har set i forbindelse med et topmøde torsdag i Bruxelles.

De resterende EU-lande har dog en betingelse.

'EU forpligter sig til en forlængelse til 22. maj, hvis udtrædelsesaftalen godkendes i Underhuset i næste uge,' lyder det i udkastet.

'Da Storbritannien ikke har intentioner om at deltage i valget til EU-Parlamentet, er en udskydelse efter valget ikke mulig.'

Valget løber af stablen fra den 23. til 26. maj.

Det er ikke givet, at den endelige tekst fra topmødet ender med at være identisk med den fra udkastet. Der bliver torsdag først på aftenen stadig forhandlet om teksten.

Tidligere torsdag sagde Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, at der vil blive arrangeret et nyt topmøde i næste uge, hvis ikke det britiske Underhus stemmer for udtrædelsesaftalen.