En video har fanget lidt af angrebet over Damascus.

Efter nattens angreb lægger Storbritannien og Frankrig vægt på, at angrebet har haft den nødvendige effekt.

I morgentimerne efter et stort koordineret angreb på det syriske regimes militær, lægger både Storbritannien og Frankrig vægt på, at det militære indgreb er slut for nu.

Den britiske forsvarsminister, Gavin Williamson, siger i et interview med LBC Radio, at nattens angreb i Syren "har haft den nødvendige effekt", skriver Reuters.

Ifølge Williamson har angrebet haft en betydelig indflydelse på, hvad den syriske præsident Bashar al-Assad kan gøre i fremtiden.

Adspurgt om Vesten nu er i en ny kold krig med Rusland, svarer Williamson, at forholdet til Moskva lige nu er på et lavpunkt, men at man ønsker, at Rusland bruger sin indflydelse hos Assad til at ende krigen i Syrien.

Han oplyser, at den britiske premierminister Theresa May vil tale til det britiske parlament mandag om nattens angreb.

Også i Frankrig opfordres der til, at man nu vender tilbage til at koncentrere sig om en politisk løsning på konflikten i Syrien.

Det siger udenrigsminister Jean-Yves Le Drian på en pressekonference ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

»En plan for at ende denne krise må findes, med en politisk løsning. Vi er klar til at starte med at arbejde lige nu med alle lande, der vil deltage.«

Jean-Yves Le Drian og den franske forsvarsminister Florence Parly kalder nattens angreb for "legitime" på pressemødet.

»En kemisk eskalering i Syrien er ikke acceptabel,« siger Le Drian og kalder angrebet "proportionelt og målrettet".

»Målet er simpelt: At stoppe regimet i at bruge kemiske våben igen,« siger han.

Både Frankrig og Storbritannien har bidraget med kampfly i nattens angreb, der har ramt tre mål i Syrien.

Et laboratorium og militærbaser, hvor der har været opbevaret kemiske våben, er ramt.

Der er meldinger om tre civile sårede, efter et missil blev afsporet i byen Homs. Det rapporterer syrisk stats-tv ifølge Reuters.

Rusland og Syrien har fordømt nattens angreb.

Moskva har indkaldt til et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd efter nattens angreb, skriver AFP.

