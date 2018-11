Et af de udestående problemer forud for EU-topmøde søndag ser ud til at have fundet en løsning.

En afgørende knast for at aftalen om, hvordan Storbritannien forlader EU, er lørdag angiveligt blevet ryddet af vejen. Ifølge en talsmand for den britiske regering er Storbritannien og Spanien er blevet enige om, hvordan fremtiden for den britiske besiddelse Gibraltar skal afgøres.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Kort efter nyheden har EU-præsident Donald Tusk udsendt en pressemeddelelse, hvori han anbefaler medlemslandene at godkende aftalen, når de mødes til topmøde søndag.

EU-talsmand Preben Aamann skriver på Twitter, at en aftale om Gibraltar er kommet tættere på efter en samtale mellem Donald Tusk og Spaniens premierminister, Pedro Sánchez.

/ritzau/