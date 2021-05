Fransk EU-politiker: »Vi er klar til krig, hvis det er det, der kræves.«

Op mod 80 franske fiskekuttere blokerede torsdag morgen havnen i St. Hellier på den britiske ø Jersey. De vil protestere mod de vilkår, som franske fiskere må leve med efter Brexit.

Jersey og den britiske regering uddelte for nylig 41 nye fiskerilicenser til franske fiskere, der i farvandet omkring Jersey nu må finde sig i langt dårligere vilkår end før Brexit.

Storbritannien har sendt to flådefartøjer, bevæbnet med maskingeværer og i stand til at borde fiskekuttere til den delvist uafhængige britiske ø, der ligger tæt på Normandiets kyst. Frankrig svarede tilbage ved selv at sende flådefartøjer.

»Vi lader os ikke intimidere af briterne over dette her,« sagde Frankrigs Europaminister, Clement Baune til AFP. Frankrig har tidligere truet med at slukke for strømforsyningen til Jersey, hvis ikke briterne efterkommer de franske krav.

Jerseys milits har affyret løse skud hen over blokaden af havnen. Både den britiske regering og EU-talsmænd har manet til ro, men stemningen parterne imellem er anspændt.

»At true med at lukke for elektriciteten på vores ø er ikke noget, vi kan tage let på. Vores fragtskibe, der nu er fanget inde i havnen, er vores livline. Det er dem, der giver os brød på bordet,« siger formanden for Jerseys fiskere, Dom Thomson, til BBC.

Stephanie Yon-Courtin, medlem af Europa-Parlamentets fiskerikommission, sagde torsdag, at hun støtter op om de franske trusler.

»Alle muligheder for gengældelse vil blive undersøgt som en sidste mulighed. Hvis ikke der er forståelse for vores sag, så må vi overveje alle muligheder.«

Der har været stor utilfredshed på begge sider af Den Engelske Kanal med udkommet af fiskeridelen af Brexit-aftalen, men det er første gang, at utilfredsheden fører til decideret konfrontation.

Frankrig leverer mere end 90 procent af elektriciteten til Jersey, og de franske myndigheder har ladet forstå, at man mener truslen med at slukke for strømmen alvorligt.

»Vi er klar til krig. Vi kan bringe Jersey i knæ, hvis det er nødvendigt,« sagde David Sellam, chef for de franske havmyndigheder i Normandiet og Bretagne, torsdag

Begge parter har indvilget i en forhandling, men premierminister Boris Johnson har ladet forstå, at de britiske flådefartøjer bliver liggende hvor de er, indtil konflikten er løst.