133.000 er smittet med coronavirus, og 18.100 er døde i Storbritannien - men det reelle antal kan være højere.

Storbritannien har i det seneste døgn registreret 763 dødsfald relateret til coronavirus.

Det meddeler britiske sundhedsmyndigheder onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dagen inden var tallet 828.

Dermed er i alt 18.100 mennesker, der var smittet med coronavirus, døde på de britiske hospitaler.

I opgørelserne er imidlertid kun medregnet de coronapatienter, der er døde på hospitalerne. Derfor er der grund til at tro, at tallet reelt er højere, når man medregner coronaofre på landets plejehjem og hospicer.

Storbritannien er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af coronaudbruddet.

Over 133.000 mennesker er bekræftet smittet, herunder landets premierminister, Boris Johnson, som har været indlagt på intensivafdeling.

Men den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, siger onsdag, at landet nu er "på toppen" af coronaudbruddet.

Financial Times konkluderer i en analyse onsdag, at det reelle dødstal er langt højere, end myndighederne oplyser. Ifølge avisen er mindst 41.000 mennesker døde af coronavirus i Storbritannien.

Avisen har gennemgået de seneste data fra den britiske statistikbank Office of National Statistics (ONS) og fastslår, at det er en "konservativ vurdering", at 41.102 briter er døde af coronavirus indtil nu.

/ritzau/