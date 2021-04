Den britiske sundhedsmyndighed, MHRA, mener stadig, at fordelene ved AstraZeneca-vaccinen opvejer risiciene.

Storbritannien har i alt registreret 168 tilfælde af sjældne blodpropper og 32 dødsfald blandt personer, der har fået AstraZeneca-vaccinen.

Det oplyser den britiske sundhedsmyndighed, MHRA, torsdag.

Tallene er opgjort til 14. april. Frem til den periode har 21,2 millioner mennesker fået første stik med vaccinen.

Det svarer til, at 0,0007 procent af de vaccinerede er blevet ramt af en sjælden blodprop, mens 0,0001 procent af de vaccinerede er døde.

- På baggrund af den igangværende evaluering forbliver anbefalingen, at fordelene ved vaccinen opvejer risiciene for lange de fleste, siger MHRA.

Den britiske regering blev i denne måned enige om, at alle under 30 år skal tilbydes et alternativ til AstraZenecas vaccine på grund af bekymringen omkring blodpropper. Det skete efter råd fra MHRA.

/ritzau/AFP