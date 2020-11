Britisk minister og EU kritiserer, at prodemokratiske medlemmer onsdag blev smidt ud af Hongkongs parlament.

Kina har forbrudt sig mod den bilaterale aftale om Hongkong, som landet i sin tid indgik med Storbritannien.

Det mener Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, efter at fire prodemokratiske medlemmer af Hongkongs parlament onsdag blev smidt ud.

Det er "et klart brud" på aftalen om Hongkongs rettigheder fra 1997.

- Kina har igen brudt sine løfter og undermineret Hongkongs høje grad af selvstændighed, siger Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, i en erklæring.

Beslutningen om udsmidningen af parlamentsmedlemmerne blev taget, kort efter at Kina gjorde det muligt for Hongkongs regering at ekskludere parlamentsmedlemmer, hvis de eksempelvis støtter byens uafhængighed.

Kort tid efter oplyste de resterende 15 prodemokratiske medlemmer af parlamentet, at de trækker sig i solidaritet med de udsmidte.

EU kræver, at Kina straks omgør de regler, som gjorde det muligt at ekskludere parlamentsmedlemmerne.

- Denne seneste vilkårlige beslutning fra Beijing underminerer yderligere Hongkongs selvstændighed betydeligt, siger Josep Borrell, udenrigspolitisk chef for EU, i en erklæring på vegne af EU.

Der er i alt 70 medlemmer af Hongkongs parlament. Flertallet støtter den kinesiske regering i Beijing.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har regeringen i Hongkong begrundet ekskluderingen med, at de fire politikere udgør en national sikkerhedstrussel. Den har ikke uddybet, hvori truslen består.

Hongkong blev under aftalen fra 1997 overdraget til Kina fra Storbritannien under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Aftalen løber frem til 2047.

Aftalen skal blandt andet sikre Hongkongs delvise selvstændighed og frihedsrettigheder.

Flere vestlige lande har på det seneste udtrykt bekymring for Hongkongs uafhængighed, blandt andet på grund af en såkaldt sikkerhedslov.

Loven har gjort det ulovligt at demonstrere for et uafhængigt Hongkong. Den har også generelt indskrænket frihedsrettighederne for byens borgere.

Ifølge Storbritannien har Kina forbrudt sig mod aftalen om Hongkong tre gange siden 1997. Heraf to gange inden for de seneste seks måneder.

Det er sket med sikkerhedsloven og senest ekskluderingen af parlamentsmedlemmer.

/ritzau/AFP