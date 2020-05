For at forhindre en ny smittebølge med corona vil Storbritannien påkræve karantæne for alle indrejsende.

Storbritannien vil indføre to ugers karantæne for alle, der rejser ind i landet.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt avisen The Guardian.

Restriktionerne er ikke offentliggjort endnu, men ventes at blive del af en plan, som premierminister Boris Johnson præsenterer søndag.

Restriktionerne kommer til at gælde for alle udlændinge, der ankommer til Storbritannien med fly, skib eller tog, uanset hvor de kommer fra, og hvilken nationalitet de har.

Men også briter, der vender hjem fra rejse, vil blive påkrævet to ugers karantæne, lyder det.

Tiltaget skal forhindre en ny smittebølge med coronavirus.

/ritzau/