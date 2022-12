Lyt til artiklen

Storbritannien har annonceret en ny runde af sanktioner.

Denne gang skrives 22 russere på sanktionslisten.

Den britiske udenrigsminister, James Cleverly, meddeler således ifølge The Guardian, at man har udpeget og vil gå efter 22 russere, som ministeriet mener har været involveret i rekruttering af kriminelle til krigen i Ukraine.

Dermed skriver Storbritannien flere navne på en liste, som tæller flere end 1.000 personer, inklusive 120, som briterne har sanktioneret siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar i år.

På listen står blandt andre Roman Abramovitj, den nu tidligere ejer af Premier League-klubben Chelsea, samt den tidligere russiske premierminister Dmitrij Medvedev.

Blandt de 22 nye navne er Denis Manturov, som er vicepremierminister, samt chefen for det russiske fængselssystem, Arkadij Gostev.

»Det russiske regimes beslutning om en delvis mobilisering af russiske statsborgere var et desperat forsøg på at overvælde de tapre ukrainere, som forsvarer deres territorium. Det har slået fejl,« siger James Cleverly.

»I dag har vi sanktioneret individer, som har gennemført denne indkaldelse og sendt tusinder af russiske statsborgere til at kæmpe i Putins ulovlige og afskyelige krig. Storbritannien vil fortsætte med at benytte både sanktioner og militær bistand for at støtte Ukraine i forsvaret af landets uafhængighed,« siger James Cleverly desuden.

Talsmand for den russiske regering Dmitrij Peskov reagerer:

»Vi har ingen intention om at kommentere på det. Forestil dig, hvis vi skulle kommentere på hver eneste sanktion, som blev introduceret mod os,« skriver Dmitrij Peskov til den britiske avis.