Skotland indfører karantæne for rejsende fra Spanien. Det gør det øvrige Storbritannien også, melder Skotland.

Britiske turister, der har været i Spanien, skal i to ugers karantæne, når de vender hjem til Storbritannien.

Skotland har besluttet at genindføre 14 dages karantæne for rejsende fra Spanien, og det samme har myndigheder i England, Wales og Nordirland besluttet, meddeler den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, ifølge Reuters.

Også The Sunday Times' politiske redaktør, Tim Shipman, erfarer, at den britiske regering inden for kort tid vil meddele, at turister fra Spanien skal i to ugers karantæne.

Ifølge ham vil det være gældende ved indrejse efter midnat natten til søndag lokal tid (klokken 01 søndag dansk tid).

- Anden bølge af covid-19 har udløst en beslutning om at smide Spanien af listen over sikre lande, skrev The Sunday Times' politiske redaktør, Tim Shipman, lørdag aften på Twitter.

/ritzau/Reuters