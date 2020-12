Storbritannien har fået en rigtig god start på vaccinationsprogrammet, skriver minister onsdag på Twitter.

Næsten 140.000 borgere i Storbritannien er i løbet af de første syv dage efter udrulningen af coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech blevet vaccineret mod coronavirus.

Det skriver Nadhim Zahawi, som er ministeren med ansvaret for vaccineprogrammet i Storbritannien, på Twitter onsdag.

- En rigtig god start på vaccinationsprogrammet, skriver han og remser antallet af vaccinationer i de forskellige nationer i Storbritannien op.

- England: 108.000. Wales: 7897. Nordirland: 4000. Skotland: 18.000. Storbritannien i alt: 137.897, skriver Nadhim Zahawi og tilføjer, at tallet vil stige.

Man skal modtage to doser af vaccinen - med 21 dages mellemrum - for at mærke den fulde effekt. Derfor er der endnu ingen i Storbritannien, som har fået den fulde vaccination.

I alt har Storbritannien bestilt 40 millioner doser af vaccinen, hvilket altså svarer til vaccination af 20 millioner mennesker. Den første levering af vacciner til landet indeholdt 800.000 doser, som skal opbevares ved minus 70 grader.

Mens vaccinationen mod coronavirus er begyndt i eksempelvis Storbritannien og USA, har EU endnu ikke fulgt trop.

Men det sker formentlig inden længe.

Tirsdag blev det meldt ud, at der den 21. december bliver holdt et ekstraordinært møde i en ekspertkomité under Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

På dagsordenen er coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech, og om vaccinen bør anbefales til brug af EU's medlemslande.

Det er EMA, som står for at anbefale vacciner i EU. Den 23. december bliver det endeligt besluttet i EU-Kommissionen, om vaccinen skal godkendes til brug i EU-lande.

Hvis coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech bliver godkendt i EU 23. december, så vil vi i Danmark begynde at vaccinere mod coronavirus på denne side af nytår.

Det sagde Thomas Senderovitz, direktør for Lægemiddelstyrelsen, tirsdag.

/ritzau/