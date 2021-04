Syv personer ud af 18 millioner vaccinerede er døde efter sjældne sygdomsforløb efter AstraZeneca-vaccine.

Storbritannien har registreret syv mistænkelige dødsfald hos personer, der har modtaget AstraZenecas vaccine.

Det siger den britiske lægemiddelstyrelse (MHRA) til det britiske medie BBC.

Styrelsen meddelte fredag, at den har identificeret 30 tilfælde af sjældne sygdomsforløb med blodpropper og lavt antal blodplader ud fra omkring 18 millioner personer, der har fået coronavaccinen fra AstraZeneca.

22 af de tilfælde har været relateret til blodpropper i hjernen.

Lørdag lyder det i en mail til BBC, at "syv ulykkeligvis er døde".

Der er ikke bekræftet en sammenhæng mellem tilfældene af vaccinen.

Det er også stadig MHRA's overbevisning, at vaccinens fordele opvejer dens risici, skriver BBC. Det er samme udmelding, som Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er kommet med ved flere lejligheder.

De syv mistænkelige dødsfald ud af 18 millioner, der har fået AstraZeneca-vaccinen, svarer til omkring én ud af hver 2,5 million.

I Danmark har en bekymring for sammenhæng mellem vaccinen og sjældne sygdomsforløb fået sundhedsmyndighederne til at suspendere brugen af den. Pausen er foreløbig blevet forlænget frem til 19. april.

Norge har ligeledes suspenderet brugen af vaccinen.

I andre lande er brugen af vaccinen fra AstraZeneca begrænset til udvalgte aldersgrupper. I Sverige og Finland anbefales vaccinen eksempelvis til folk på 65 år og derover.

- Vaccinen gør meget stor nytte for de ældre, for mange bliver alvorligt syge af covid-19 hver dag, sagde Johan Carlson, der er generaldirektør i Folkhälsomyndigheten, den svenske sundhedsstyrelse, i sidste uge.

- Samtidig har vi ikke set en risiko for de sjældne og alvorlige bivirkninger hos ældre. Det er baggrunden for, at vi ophæver pausen for personer over 65 år, meddelte generaldirektøren den 25. marts.

Island har valgt at genoptage brugen af vaccinen til at alle landets borgere.

