20 sekunder.

Så hurtigt kan en ny test give svar på, om man er smittet med coronavirus eller ej. Det er Storbritannien, der netop har godkendt testen, og ifølge B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, så kan den få afgørende betydning.

»Den kommer til at betyde rigtig meget. Man har afprøvet den i efteråret i Heathrow Lufthavn, og dengang var man lidt hemmelighedsfuld omkring den. Men nu er den her, og jeg tror, den kan blive en gamechanger,« siger Jakob Illeborg.

Testen hedder Virolens og er blevet godkendt af de britiske lægemiddelmyndigheder. Under forsøgsfasen har den vist sig at have en høj svarsikkerhed med kun 0,3 procent risiko for falsk negativ, skriver det britiske medie City A.M.

Det kan blive langt lettere og mere sandsynligt at rejse ud eller tage til koncerter, hvis den britiske hurtigtest bliver taget i brug verden over, mener Jakob Illeborg. Foto: Scanpix Foto: HAYOUNG JEON

Den hurtigtest, vi kender i Danmark, giver et svar på omkring 15 minutter og skal tages i næsen. Til sammenligning tager Virolens-testen altså kun 20 sekunder om at give et svar, og skal den foretages med spyt fra indersiden af kinderne. Med andre ord kan den altså lette processen i både lufthavne og på stadions markant, siger Jakob Illeborg.

»Alle, der har været i lufthavnen under coronapandemien, ved hvor omstændigt det kan være med testsystemerne. Det kan ikke gøres meget hurtige end 20 sekunder, så det helt store spørgsmål bliver nu bare, hvor mange, der kan produceres af dem, og hvor dyre de blliver. For hvis de bliver alt for dyre, begrænser det jo naturligt udbredelsen« siger Jakob Illeborg.

Fordi godkendelsen er så ny, så er det endnu uvist præcis hvilken rolle, den vil komme til at spille i den britiske teststrategi. Det bliver dog formentlig ikke kun Storbritannien, der får glæde af testen, for ifølge britiske medier, så skal testen også rulles ud i Europa i de kommende måneder.

Histate, der skal stå for distributionen i Europa, siger blandt andet, at testens hurtighed sammenholdt med vaccineudrulningen vil bringe normaliteten tilbage med en håndgribelig fart.