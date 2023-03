Lyt til artiklen

Myndighederne i Storbritannien godkendte i 2022 en markant stigning i eksport af dele til ubåde og teknologi til Taiwan.

Afsløringen vækker vrede i Kina, rapporterer Reuters.

Den britiske regering tillod således britisk eksport af ubådsrelaterede komponenter og teknologi til Taiwan til en samlet værdi af 167 millioner pund, hvilket svarer til omkring 1,4 milliarder danske kroner.

Det er mere end de seneste seks års eksporttal lagt sammen, fortæller Reuters desuden.

Den nyhed bliver ikke budt velkommen i Beijing, hvor man fortsat agerer ud fra et 'One China'-princip og derfor anser Taiwan-problematikken for at være et indenrigsanliggende.

»Hvis dette er sandt, så er det et alvorligt brud på One China-princippet. Det underminerer Kinas suverænitet og sikkerhedsinteresser og underminerer fred og stabilitet i Taiwan-strædet,« lyder det skarpe svar fra det kinesiske udenrigsministerium til Reuters.

»Kina er dybt bekymret over det og modsætter sig det kraftigt,« skriver man desuden i en meddelelse, hvor man i øvrigt opfordrer Storbritannien til at 'afholde sig fra at yde militær støtte til myndighederne i Taiwan.'

Arkivfoto. En S70C helikopter kan ses i luften omkring en SS793 ubåd under en årlig øvelse i Taiwans flåde. Fra juli 2022. Foto: ANN WANG Vis mere Arkivfoto. En S70C helikopter kan ses i luften omkring en SS793 ubåd under en årlig øvelse i Taiwans flåde. Fra juli 2022. Foto: ANN WANG

Storbritannien anerkender ikke Taiwan som selvstændig nation, noterer Reuters sig, og derfor har landene ingen formelle diplomatiske relationer. Men man opretholder økonomiske bånd, og der er en 'de facto' britisk ambassade i Taipei.

Taiwan har i stigende grad i de seneste mange måneder været genstand for en konflikt mellem Kina på den ene side og Vesten med USA i spidsen på den anden.

Kina annoncerede for godt en uge siden, at man i 2023 har øget landets forsvarsbudget med 7,2 procent til en samlet årlig udgift på 1.560 milliarder danske kroner.

Dermed har man fordoblet udgifterne til forsvaret på blot 10 år.

»Kina føler sig nødsaget til at gøre det. De ser også en faretruende udvikling i det internationale system,« forklarede Camilla Tenna Nørup Sørensen, som er er ph.d. og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, ved den lejlighed over for B.T.

»Analysen er, at man ikke vil blive accepteret som en stor magt, medmindre man har et militær, der kan hamle op med de stærkeste. Det har Kina ikke haft hidtil,« sagde Camilla Tenna Nørup Sørensen desuden.