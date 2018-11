Jul rimer på rensdyr, risengrød og reklamer, der får folk til at trække på smilebåndet og hive pungen frem.

Ikke anderledes er det for supermarkedet og fødevareproducenten 'Iceland', men nu trækkes en julereklame fra producenten tilbage i Storbritannien. Den er for politisk, lyder dommen.

Reklamen viser en sød tegneserie-orangutan, der bliver tvunget ud af regnskoven.

Orangutanen har dog ikke fået organisationen Clearcast, der vurderer reklamer i Storbritannien, til at trække på smilebådet. Ifølge organisationen bryder den nemlig reglerne for politisk markedsføring.

Filmen, som er optaget af skuespillerinden Emma Thompson og kaldes Rang-tan, blev oprindeligt lavet af Greenpeace og ikke fødevareproducenten selv - og dette er et problem for Clearcast.

»Den annonce, der er forelagt os, er knyttet til en anden organisation, der endnu ikke har kunnet påvise overholdelse på dette område,« skriver Clearcast i en erklæring.

I stedet har 'Iceland' udgivet små 10-sekunders klip på tv og lagt reklamevideoen på Youtube, hvortil de skriver, at reklamens formål var at "øge bevidstheden" og 'forbedre kundernes forståelse af den udbredte regnskovs ødelæggelse af palmeolieproduktionen, som forekommer i mere end 50% af alle supermarkedsprodukter.'

I april meddelte 'Iceland', at de vil stoppe med at bruge palmeolie i deres produkter ved udgangen af året. Iceland, der ejer 900 butikker og specialiserer sig i frosne fødevarer, vil fortsætte med at køre andre reklamer på tv, men kun videoer, der fremhæver palmeoliefrie produkter.