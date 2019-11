Af frygt for jordskælv bliver skifergasboringer, også kendt som fracking, forbudt i Storbritannien.

Den britiske regering indfører et midlertidigt forbud mod de omdiskuterede skifergasboringer også kaldet "fracking".

Det sker som følge af risiko for jordskælv, oplyser erhvervs- og energiminister Andrea Leadsom.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Meddelelsen kommer, få uger før Storbritannien holder parlamentsvalg den 12. december. Ifølge AFP ventes skifergasboringer at blive et af temaerne under valgkampen.

I den britiske befolkning er modstanden mod de kontroversielle boringer næsten fordoblet siden 2013 til nu 40 procent ifølge regeringsorganet National Audit Office.

Miljøorganisationer er også modstandere af fracking, hvor der udvindes naturgas ved at bore ned i undergrunden.

Derefter pumpes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i jorden under et meget højt tryk for at frigive naturgassen.

Modstandere af fracking er bekymret for, at de anvendte kemikalier utilsigtet kan forurene grundvandsbassiner.

Herhjemme har det franske energiselskab Total anvendt metoden ved prøveboringer i Nordjylland.

I 2015 indstillede Total boringerne, fordi mængden af skifergas blev vurderet til at være for lille.

