Ciaran er på vej.

Det er navnet, som Met Office, briternes pendant til DMI, har valgt at give stormen, der torsdag rammer den sydvestlige og sydlige del af Storbritannien.

Det skriver Sky News.

Med stormen følger også voldsomme mængder regn – Met Office har advaret om mellem 25 og 60 millimeter nogle steder, mens det i højere liggende områder er muligt med helt op til 100 millimeter.

Vindstødene forventes at være så stærke, at de kan forstyrre både tog- og flytrafik, mens også veje og broer kan risikere at blive lukket.

I Nordirland har indbyggere allerede haft en tur gennem Ciarans vridemaskine, og det har ført til massive oversvømmelser.

Kanalen i Newry gik over sine bredder, og politiet har sagt, at man skal holde sig væk fra byen, som er voldsomt oversvømmet. I Dromantine måtte cirka 100 får reddes, da de var strandet på en oversvømmet mark.

Meteorolog hos Met Office, Claire Nasir, fortæller til Sky News, at Ciaran formentlig ikke bliver så slem som den tidligere storm Babet, men at der stadig er risiko for oversvømmelser.

Det skyldes, at jorden er så fuld af vand, og at vandstanden i floderne allerede er på sit højeste.

»Vi kan se nogle kystoversvømmelser, fordi vinden vil være så stærk, især i starten i de sydligere områder,« siger hun og fortsætter:

»Det er ikke noget, der bevæger sig hurtigt, så det vil være hos os i mindst to og en halv, hvis ikke tre dage, og de fleste steder vil blive påvirket i en eller anden form af denne storm.«

I London lukker man tirsdag for dæmningsanlægget, The Thames Barrier, fordi der er varslet høje vandstande.