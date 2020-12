- Vi har vores frihed i vores egne hænder, siger premierminister Boris Johnson om brexit i sin nytårstale.

Efter flere års usikkerhed, diskussioner og forhandlinger forlod Storbritannien formelt EU's indre marked, da klokken nytårsaften passerede midnat dansk tid.

Dermed er partnerskabet, der har varet i fem årtier, slut, og overgangsperioden efter brexit er officielt afsluttet.

Begivenheden fejres af EU-modstandere, mens andre forberedte en gravøl nytårsaften.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, kalder det for "et fantastisk øjeblik for landet" i sin nytårstale.

- Vi har vores frihed i vores egne hænder, og det er op til os at få mest muligt ud af det, siger Boris Johnson i nytårstalen.

Han siger også, at Storbritannien vil blive et åbent, generøst, udadvendt og internationalt land med fri handel, efter at briterne lagde alle fælles EU-regler bag sig ved midnat.

Juridisk forlod Storbritannien EU den 31. januar, men de seneste 11 måneder har der været en overgangsperiode, der har holdt landet i EU's indre marked og toldunion siden det formelle farvel.

Juleaftensdag lykkedes det Storbritannien at indgå en fælles handelsaftale med EU forud for det britiske farvel til unionen.

/ritzau/AFP