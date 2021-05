Efter blodige dage i Mellemøsten opfordrer Boris Johnson konfliktens parter til at trække sig.

Det er på tide at sætte en stopper for en eskalerende og blodig konflikt mellem israelere og palæstinensere.

Det skriver Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, i et tweet.

Udmeldingen kommer efter en række voldsomme dage i området, der i årtier har været præget af uro og konflikter.

- Jeg opfordrer Israel og palæstinensere til at træde et skridt tilbage, og til at begge sider behersker sig selv, lyder det fra premierministeren.

- Storbritannien er dybt bekymret over den voksende mængde vold og civile ofre, og vi ønsker straks at se en nedtrapning af konflikten, skriver han.

De seneste dages uroligheder har været de værste af slagsen i syv år.

De har kostet mindst 43 personer - herunder 13 børn - livet i Gaza. To palæstinensere har mistet livet på Vestbredden, og fem israelere er døde.

FN's udsending i Mellemøsten, Tor Wennesland, har advaret mod en decideret krig mellem Israel og Hamas-bevægelsen, der kontroller Gaza.

- Situationen udvikler sig til krig for fuld udblæsning. Ledere på alle sider er nødt til at tage ansvar for at nedtrappe konflikten, siger Wennesland.

- Prisen for krig i Gaza er ødelæggende og betales af almindelige mennesker. FN arbejder med alle parter om at genoprette freden. Stop volden nu.

Situationen i området været højspændt siden fredag, hvor kampklædt israelsk politi stødte sammen med palæstinensere i forbindelse med den sidste fredagsbøn i muslimernes hellige fastemåned, ramadanen.

/ritzau/AFP