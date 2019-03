Den britiske regering vinder afstemning i parlamentet om at udsættes brexit med stemmerne 412 mod 202.

Med stemmerne 412 mod 202 har det britiske parlament støttet regeringens forslag om at bede EU om udsættelse af brexit.

Tidligere sikrede sig en meget snæver sejr om brexit, da parlamentet torsdag aften med 314 stemmer mod 312 afviste et ændringsforslag om, at parlamentet skal overtage kontrollen med den britiske udtræden af EU.

Forslaget ville have betydet, at der skulle gennemføres en række "indikative" afstemninger om brexit

Et forslag om at udsætte brexit for at gennemføre en ny folkeafstemning om EU blev kort forinden nedstemt i det britiske parlament med 334 stemmer mod 85.

Hvis der ikke bliver vedtaget en plan eller skabes enighed om en udsættelse, så skal Storbritannien forlade EU 29. marts - altså om 15 dage.

Forslag nummer to, der var til afstemning torsdag aften, gjaldt en udsættelse af brexit til 30. juni

Det blev nedstemt med 314 stemmer mod 311.

/ritzau/