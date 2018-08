Den britiske udenrigsminister vil i en tale tirsdag opfordre EU til at indføre strenge sanktioner mod Rusland.

London. Den Europæiske Union (EU) bør følge i amerikanernes fodspor og indføre hårde sanktioner mod Rusland som følge af et formodet russisk giftgasangreb i den britiske by Salisbury.

Sådan vil det tirsdag lyde fra den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, når han holder en tale i Washington. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP, der begge har set talen på forhånd.

Her siger Jeremy Hunt, at Rusland har gjort verden til "et farligere sted".

- I dag beder Storbritannien sine allierede i EU om at gøre mere for at sikre, at sanktionerne mod Rusland er omfattende.

Rusland anklages af USA, Storbritannien og EU for at stå bag et nervegiftangreb mod den tidligere russiske agent Sergej Skripal og hans datter i den britiske by Salisbury i marts.

Rusland nægter at stå bag angrebet, men USA har alligevel indført en række sanktioner mod landet. USA forlanger "troværdige forsikringer" om, at Rusland ikke vil bruge kemiske våben fremover.

- Ruslands aggressive og ondsindede opførsel underminerer de internationale love, der holder os trygge, vil det tirsdag lyde fra Hunt.

EU har ikke indført sanktioner mod Rusland som reaktion på det formodede russiske angreb i Salisbury.

Flere lande har dog smidt russiske diplomater ud af deres lande.

Jeremy Hunt overtog jobbet som britisk udenrigsminister fra Boris Johnson i juli, og Hunts tale i Washington bliver den første af slagsen siden da.

Her vil han også understrege behovet for, at Storbritanniens farvel til EU - brexit - bliver så smertefrit som overhovedet muligt.

- En af de største trusler mod det europæiske sammenhold er en brexit uden en aftale. Det vil slå revner i forholdet mellem europæiske allierede, og det vil tage generationer at få bygget op igen, vil Hunt sige.

Storbritannien forlader efter planen EU den 29. marts 2019 ved midnat.

/ritzau/