Coronakrise får ikke Storbritannien til at bede EU om forlængelse af overgangsperiode, siger chefforhandler.

Storbritannien kommer ikke til at bede om en forlængelse af overgangsperioden med EU efter brexit, selv om coronakrisen har givet udfordringer i forhandlingerne om det fremtidige forhold.

Overgangsperioden kommer til at slutte 31. december 2020 som planlagt, skriver Storbritanniens chefforhandler, David Frost, på Twitter torsdag.

- Vi vil ikke bede om en forlængelse. Hvis EU spørger, vil vi sige nej. En forlængelse vil ganske enkelt strække forhandlingerne ud.

- Skabe endnu mere uvished, efterlade os ansvarlige for at betale endnu mere til EU i fremtiden og fastholde os ved at udvikle EU-love på et tidspunkt, hvor vi har brug for at kontrollere vores egne anliggender, skriver Frost.

Coronakrisen har gjort det svært for parterne at forhandle. Men mandag starter anden runde af forhandlingerne. Denne gang over videokonference.

Forhandlingsrunden var oprindeligt planlagt 18. marts i London, men blev aflyst på grund af coronavirus.

Først forsøgte parterne at arrangere nye forhandlinger på videokonference, men det blev senere afblæst.

Anden forhandlingsrunde bliver efterfulgt af forhandlingsrunder i maj og juni. Herefter vil EU og Storbritannien gøre status over fremskridt i forhandlingerne, lyder det i en erklæring fra parterne.

EU's chefforhandler, Michel Barnier, har også været smittet med Covid-19, som er den sygdom, coronavirus kan forårsage.

På trods af sygdommen har Barnier været i tæt kontakt med briterne, og arbejdet for en fremtidig aftale har ikke stået stille, lyder det.

Storbritannien forlod EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang. Det betyder, at briterne fortsat følger EU's regler og er en del af det indre marked frem til 2021.

Derfor skal aftalen om det fremtidige forhold være på plads ved årets udgang.

Storbritannien skal bede om forlængelse af overgangsperioden inden udgangen af juni.

/ritzau/