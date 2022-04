I mange lande har almindelige borgere åbnet deres hjem for desperate ukrainske flygtninge.

De fleste gør det af et godt hjerte, men der er altid nogen, som udnytter de svage i det store kaos under en konflikt.

B.T. har tidligere skrevet om, hvordan kriminelle i Polen har udnyttet ukrainske flygtninge, og hvordan en ung kvinde i et enkelt tilfælde har anmeldt en voldtægt.

I Danmark har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sågar ytret bekymring for de udsatte ukrainske flygtninge.

Nu er FNs Flygtningeorganisation, UNHCR, også kommet på banen med en helt klar meddelelse til Storbritannien, skriver TheGuardian.

Regeringen skal træde til og få stoppet, at single mænd bliver parret med kvindelige flygtninge fra Ukraine, som rejser alene og søger husly.

Det skyldes helt konkret bekymringen for, at kvinderne kan blive udnyttet seksuelt.

Bekymringen kommer i kølvandet på påstande om, at mænd med de forkerte intentioner udnytter regeringsprogrammet, hvor man kan tilbyde husly til flygtningene.

Og det har nu fået FNs flygtningehøjkommissær til at foreslå, at man finder løsninger, hvor sårbare kvinder og børn bliver parret med familier og par i stedet.

I et udtalelse fremgår det, at FNs flygtningeorganisation efterlyser bedre sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med de programmer, der skal hjælpe flygtninge.

Mange flygtninge forsøger også at søge hjælp på sociale medier på grund af deres akutte behov og det store pres på de statsstøttede initiativer.

The Sunday Times har i den forbindelse haft en af deres journalister til at udgive sig for at være en kvindelig ukrainsk flygtning, som søger hjælp til husly.

Der gik ikke længe, før journalisten modtog de første upassende beskeder fra britiske mænd, som forsøgte at udnytte situationen.