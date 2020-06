Vi prøver ikke at står i vejen for Kina. Vi byder Kina velkommen som et førende land, siger britisk minister.

Storbritannien advarer Kina i striden om Hongkong. Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, siger, at Kina bør bøje af og leve op til dets internationale forpligtelser over for Storbritanniens tidligere kronkoloni.

- Bolden er på den kinesiske regerings banehalvdel, og Kina står over for at skulle træffe et valg, siger den britiske udenrigsminister, som tirsdag taler om krisen omkring Hongkong i parlamentet.

- Kina kan krydse Rubicon og krænke aftalerne om selvstyre i Hongkong og Hongkong-indbyggernes rettigheder. Eller det kan bøje og forstå den dybe bekymring, som er udbredt i det internationale samfund og leve op til dets ansvar.

- Vi prøver ikke at står i vejen for Kina. På ingen måde. Vi byder Kina velkommen som et førende land i det internationale samfund, og vi ser frem til at få Kina engageret i alt fra forhandlinger om handel til klimaforandringer, siger Raab, som siger, at "Kina risikerer at kvæle dets egen økonomiske kronjuvel".

Det var forbudt at krydse Rubicon i det nuværende Norditalien, hvor floden markerede grænsen mellem den romerske provins Gallia Cisalpina i nord og det romerske kerneområde i syd.

Hærføreren Gaius Julius Cæsar gik over floden Rubicon i år 49 f.Kr. og udløste en militær konflikt med det romerske senat. Cæsar sagde angivelig" (terningen er kastet), da han havde taget beslutning om at krydse floden.

Hongkongs sidste britiske guvernør, Chris Patten, mener, at Kinas leder, Xi Jinping, er så nervøs for det kinesiske kommunistpartis position, at han vil risikere en ny kold krig.

Patten advarede i sidste uge om, at det kan vælte Hongkong som et finansielt centrum, at Kina har reduceret Hongkongs uafhængighed med en ny sikkerhedslov.

Den 76-årige Patten kalder præsident Xis opførsel i Hongkong "bølleagtig". Han advarer om, at det kan føre til en udstrømning af kapital og mennesker fra byen.

/ritzau/Reuters