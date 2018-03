Moskva. Mindst 37 mennesker er omkommet i en brand i et indkøbscenter i byen Kemerovo i Sibirien søndag.

Det oplyser en talsmand for brandvæsnet til det russiske nyhedsbureau Tass.

Dødstallet steg, efter redningsmandskab fandt 13 omkomne i en biografsal i indkøbscentret, oplyser viceguvernør Vladimir Chernov.

Kort forinden havde redningstjenesten meddelt, at 69 mennesker var savnet i branden, der brød ud på storcentrets fjerde og øverste etage.

Af de 69 savnede var 40 børn, siger talsmanden.

Foreløbig meldes 43 kvæstet, hvoraf mindst 30 mennesker er sendt på hospitalet med skader.

Branden i indkøbscentret i Kemerovo brød efter alt at dømme ud i en biografsal på fjerde sal og bredte sig over et område på omkring 1600 kvadratmeter.

20 mennesker blev reddet ud af den brændende bygning og omkring 100 andre blev evakueret fra stedet.

Billeder på russisk tv viser mennesker, der springer ud af indkøbscentrets vinduer for at undslippe flammerne.

Årsagen til branden er endnu ukendt, men myndighederne har indledt en efterforskning af sagen.

Ud over butikker og en biograf indeholder indkøbscentret også en bowlinghal, flere restauranter og en mini-zoo for børn.

Kemerovo er en region kendt for sin kulproduktion. Byen ligger i det sydlige Sibirien, omkring 3600 kilometer øst for Ruslands hovedstad, Moskva.

/ritzau/Tass